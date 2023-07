Dopo la riattivazione delle docce e l’avvio della posa delle passerelle ( sono state già posizionate nell’area compresa tra Bastione e San Papino e si proseguirà sino al Tono), presto saranno installate anche 50 mini isole ecologiche lungo i litorali, per garantire a residenti e turisti la possibilità del conferimento differenziato dei rifiuti anche nelle spiagge. Opportuno che venga utilizzate nel modo giusto e non essere considerate….cassonetti dove poter conferire sacchetti di rifiuti.

BALNEAZIONE ASSISTITA PER DISABILI. Inoltre da quest’anno, grazie ad un progetto dell’assessorato delle Politiche sociali sarà assicurato un servizio di balneazione assistita, in spiaggia libera, per soggetti diversamente abili non deambulanti. Tali aree (la piazzetta ex Cupole, il punto della Gobba del Cammello e lo spazio dello Stadio “Marco Salmeri”) saranno attrezzate con due stalli per il parcheggio delle auto munite del contrassegno per la sosta dei disabili, pedana che collega il parcheggio auto fino alla battigia e di una sedia job per il trasporto dei disabili richiedenti la prestazione. Tutte le postazioni saranno dotate di una sedia Job, di un bagnino, un assistente alla balneazione, un ausiliario per accompagnare il disabile direttamente in acqua.