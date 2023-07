Si è chiusa la settima edizione del “Trofeo Folgorino“, torneo che coinvolge tutte le categorie dell’attività di base del SGS: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti. Diciotto società della fascia tirrenica si sono presentate al via di questa edizione, schierando 80 formazioni e portando sul terreno di gioco del “Campo Ciantro” di Milazzo ottocento atleti.

Un’edizione record, con la novità del torneo nel torneo denominato “Folgorino & Friends” alla quale hanno preso parte le formazioni prima annata delle categorie Primi Calci e Pulcini.

Ecco i vincitori categoria per categoria “TROFEO FOLGORINO 23 “. ESORDIENTI Academy Barcellona. PULCINI Scuola Calcio S.S. Milazzo “Marco Salmeri” . PRIMI CALCI ASCD NUOVA Rinascita PATTI. PICCOLI AMICI S.S. Milazzo. “TROFEO FOLGORINO & FRIENDS 23” PULCINI Asd Torregrotta 1973. PRIMI CALCI ACD Folgore.

Il “Trofeo Folgorino” è stato assegnato alla Scuola Calcio S.S. Milazzo “Marco Salmeri” che si è classificata meglio nelle quattro categorie di base. «Felice per la riuscita della manifestazione – dice il presidente della Folgore Salvatore De Luca – per la grande partecipazione di squadre e la correttezza che si è vista in campo. Come da tradizione,il “Folgorino” è ormai l’evento che chiude la stagione della nostra società dando la possibilità a tutti i propri tesserati di prendere parte ad un torneo che ormai è diventato appuntamento fisso per le società dell’hinterland ,che partecipano con grande spirito di amicizia e correttezza. Quest’anno per rendere ancora più inclusivo questo evento abbiamo voluto inserire anche un torneo riservato alle squadre primo anno , il “Folgorino & Friends” ,che ha riscosso tanti consensi ed un successo di partecipanti. L’appuntamento è già fissato al 2024 , dove speriamo di poter riproporre l’ “8° Trofeo Folgorino” in un ambiente più consono e che sia la giusta conrnice per questo importante evento. Ci tengo a ringraziare tutti i dirigenti , mister, atleti e genitori che hanno partecipato e reso unica questa edizione, una menzione speciale va però agli arbitri, quest’anno abbiamo voluto rendere partecipi di questo evento i nostri ragazzi della Juniores che hanno arbitrato tutte le gare e di conseguenza potuto comprendere le difficoltà di arbitrare un match, un ringraziamento inoltre a Pasquale Rinaldi che ha coordinato l’area arbitri con grande esperienza , mister Ciccio Sottile e Francesco Muscherà»