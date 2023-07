La tentata assunzione di un consigliere di quartiere di Messina in una ditta di pulizie, l’assegnazione di una borsa di studio (Esperto in Comunicazione) per dare un introito al suo addetto stampa e un incarico legale (mai perfezionato) per una consigliera comunale di Barcellona. Il tutto all’interno dell’azienda ospedaliera Papardo di Messina. Ruota attorno a queste tre vicende – tutte da chiarire – l’inchiesta della Guardia di Finanza avallata dalla procura di Messina che vede protagonista l’ex deputato regionale barcellonese Antonio Catalfamo, 42 anni (prima Fdl, poi Lega e, dopo la mancata rielezione, Forza Italia). Ruolo di primo piano anche la dirigente amministrativa del Papardo Francesca Paratore, 59 anni, originaria di Castroreale (entrambi da ieri mattina oggetto di una misura cautelare ai domiciliari). Due gli indagati che hanno ricevuto una informazione di garanzia: il giornalista milazzese Santi Cautela, direttore del sito “Il Tirrenico” e l’avvocato barcellonese Angelita Pino, già consigliere comunale nella città del Longano. L’accusa ipotizzata dalla Procura a carico di Catalfamo e Paratore è di corruzione e tentata concussione. I legali degli indagati già si sono mossi per impugnare i provvedimenti giudiziari.

L’inchiesta parte da intercettazioni telefoniche nell’ambito di una inchiesta sul mondo della Sanità.

LA BORSA DI STUDIO AD HOC. Paratore, ad esempio, su input dell’onorevole Catalfamo nel marzo del 2022 secondo l’accusa si sarebbe adoperata per far assegnare al giornalista Cautela una borsa di studio di un anno per un totale di 16 mila euro (rinnovabile per altri 12 mesi) come esperto di comunicazione. Gli avrebbe consegnato al casello di Milazzo perfino documentazione che gli sarebbe servita per sostenere al meglio il colloquio. Nel secondo caso, a gennaio 2022, con lo stesso schema tra l’onorevole Catalfamo e Paratore, quest’ultima si sarebbe attivata per far assegnare all’avvocato Pino, all’epoca consigliera comunale a Barcellona, un incarico legale remunerato con 15mila euro, in cambio dell’adesione della Pino al movimento politico “Prima il territorio”. Ma è solo un tentativo di corruzione. Un accordo che non si concretizzò (“… rimanendo alla stadio di tentativo per l’onerosità delle condizioni che ciascuna parte poneva all’altra”).

«… L’attività investigativa – si legge nell’ordinanza – ha ricostruito, pur nella fase dell’accertamento preliminare, una sorta di strumentalizzazione della predetta struttura sanitaria a fini politici, con particolare riferimento alle elezioni amministrative della Città Metropolitana di Messina del 12.06.2022 ed a quelle amministrative Regionali del 25.09.2022».

DIETRO LE QUINTE. Nonostante Santi Cautela avesse ottenuto ai caselli di Milazzo della documentazione per affrontare il colloquio del concorso e superare la prova direttamente dalla dirigente Paratore, aveva deciso di non presentarsi alla prova. Sarebbe stato preso dallo sconforto per i tempi in cui era rimasto senza stipendio e l’incertezza sul futuro. Paratore, a quel punto, dopo le varie pressioni subite per predisporre il bando, va su tutte le furie (la Finanza ha registrato parole di fuoco contro Cautela) e la cosa, dopo un incontro chiarificatore al casello di Barcellona, è rientrata, vista l’impossibilità di cancellare il concorso aprendo, così, le porte all’altro candidato all’evidenza non “gradito”. Dopo il colloquio in cui Cautela ha preso il voto più alto, Paratore si è accertata che il giornalista di Milazzo fosse rimasto contento del trattamento.