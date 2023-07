Il musical “Ariel La Sirenetta” arriva a Milazzo. Lo spettacolo verrà messo in scena il 12 luglio al Teatro Trifiletti di Milazzo alle 21. 《Chi si avvicina a questo spettacolo – dichiara il regista Salvatore De Mariano – con l’idea di andare ad assistere al ‘solito’ musical dovrà ricredersi》

La giovane sirenetta Ariel (Giada La Rosa), si ribella alle regole ferree del padre Rè Tritone (Rosario Popolo), per inseguire il suo sogno di conoscere sempre più il mondo degli umani insieme ai suoi inseparabili amici Flounder (Carlotta D’Amico), e Scuttle da Nicla Sfameni. Si unisce alla banda anche il segugio inviato da Re Tritone, il granchio Sebastian (Nino Catanzaro). Ariel tanto incuriosita dal mondo degli umani si innamora del Principe Eric (Antonio Puliafito) con sempre al fianco il suo maggiordomo Grim, (Carmelo Cambria). Ariel, pur di coronare questo amore finisce nelle grinfie della perfida Urlula (Roberta Macrí) che la inganna rubandole la voce e trasformandosi in una bellissima ragazza che le somiglia anche per rubarle il Príncipe prendendo il nome di Vanessa (Asya Kilicaslan). A far parte del cast anche le tre murene Flotsam, Jetsam e Betsam (Federica Grillo, Ginevra Lazzaro e Vita Vitale), la sorella maggiore di Ariel Acquata (Nilgun Onart) ed il marinaio (Sophie Amico). Il musical sarà arricchito da coreografie sostenute dai bambini e dai ragazzi della Dancing Art.

Lo spettacolo è promosso dalla Dancing Art del maestro Salvatore De Mariano di San Filippo del Mela.

Le coreografie sono di Salvatore De Mariano, Alessia De Mariano, Federica Accetta, Gina Giammello, Federica Briguglio, Davide Telleri e Nilgun Onart. Altri collaboratori: Roberta Macrí, Giusy Mondello e Federica Giorgianni aiuto regia e vocal coach Nancy Rizzo.