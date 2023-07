Lo scontro è avvenuto stamattina all’alba. Un ventitreenne di Barcellona a bordo di una bmw ha sfondato le transenne poste centinaia di metri prima dell’imbocco del Ponte Mela chiuso per lavori di ristrutturazione e, proseguendo la sua corsa fino ad un ulteriore blocco (questa volta di di cemento), ha centrato una Ford Kuga bianca irritualmente parcheggiata sulla rampa, spostandola per diversi metri.

Il ragazzo, a quanto pare, stanco dopo una nottata in giro per locali, non vedeva l’ora di rientrare a casa ed ha proseguito a Ponente, lungo la strada che fino a qualche mese fa era l’arteria principale che collegava Milazzo a Barcellona. La Ford Kuga, invece, sarebbe stata parcheggiata all’ingresso del ponte dalla sera precedente in quanto il proprietario – che lavora a Milazzo ma vive a Barcellona – avrebbe attraversato il tratto a piedi usufruendo di un passaggio una volta giunto nel territorio del Longano. Una pratica che ha evitato di percorrere decine di chilometri in più sulla statale. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Milazzo. Il ragazzo soccorso con un ambulanza è stato trasferito all’ospedale Fogliani. Si sta cercando di appurare se la Bmw fosse assicurata.

Quello dei “passaggi” e dell’attraversamento pedonale è ormai usuale. Anche stamattina decine di ciclisti, amanti del footing, mentre si stavano svolgendo i lavori di rimozione dei mezzi tramite il carro attrezzi, hanno attraversato l’arteria.

A distanza di due mesi dalla chiusura ancora i lavori della bretella da realizzare lato mare non sono cominciati. I tubi metallici su cui posare la pista in modo da consentire il passaggio dell’acqua in caso di pioggia, dovevano essere consegnati il 28 giugno ma la data è stata posticipata alla prossima settimana. Ragionevolmente, prima di agosto non verrà inaugurata.