Nuovo importane incarico per il milazzese Gaetano De Felice nominato Consigliere confederale nazionale della Confsal, il primo sindacato autonomo in Italia. Un incarico che premia il suo impegno di questi anni all’interno dell’organizzazione e che arriva dopo un risultato storico ottenuto alle elezioni RSU alla Direzione Generale di Poste Italiane di Roma dove la Confsal si è attestata come secondo sindacato. La nomina di De Felice è arrivata durante il Congresso Confsal che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma.

Dipendente di Poste Italiane da oltre 15 anni, De Felice si è sempre occupato della tutela dei lavoratori impiegati nel settore postale puntando anche a fornire servizi globali come patronato e Caf. Nel 2021 era stato nominato vicesegretario vicario provinciale di Roma del sindacato Confsal Comunicazioni con delega alla Direzione Generale Corporate di Poste Italiane.

“Il sindacato rappresenta una componente fondamentale del sistema lavorativo moderno – afferma De Felice – nel contesto attuale, è più che mai cruciale che sia in grado di affrontare con determinazione le molteplici sfide e innovazioni che il mondo del lavoro sta affrontando.”