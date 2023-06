Dalla voglia di tante associazioni milazzesi nasce, “Una notte al Castello”. Manifestazione che si svolgerà alla cittadella fortificata sabato 1 luglio dalle 19 all’01 con ingresso gratuito.

Tour illuminati, percorsi divertenti, proiezioni, eventi eccezionali regaleranno al pubblico un’esperienza culturale, amichevole e divertente.

L’intento delle associazioni cittadine, creando rete con L’Ecomuseo Chersoneso D’Oro, è quello di valorizzare la Città Fortificata, monumento identitario di Milazzo, arricchendola come uno scrigno di attività attraenti e partecipative per i propri cittadini e gli ospiti.

La manifestazione è articolata in tre siti diversi all’ interno del castello ed esattamente, il Duomo, Bastione di Santa Marina, e il Monastero delle Benedettine.

Ai visitatori sarà offerta gratuitamente anche una visita guidata della Cittadella Fortificata grazie all’ Associazione Guide Turistiche Eolie Messina e Taormina con partenza alle 19 ed alle 19.

Dalle 19 alle 24 Il Duomo antico ed il Monastero delle Benedettine ospiteranno enti ed associazioni che racconteranno il loro impegno e le loro passioni che spesso diventano servizi per i cittadini, dal Cantastorie Pracanica, al Museo della Tonnara, dalla mostra delle foto scolastiche del Tono dal 1960 al 1990 all’Azienda Agricola Lucia Formica che mi mostrerà la coltivazione idroponica ed il ciclo produttivo del Limone Ornamentale. L’Area Marina Protetta Capo Milazzo con Blunauta Diving Center e Capo Milazzo Diving Center ci racconteranno le bellezze del nostro mare e come ci se ne prende cura, l’ASD Al Capone ci porterà l’esperienza della pesca sportiva in barca, Il Promontorio la valorizzazione dell’Ulivo del Capo di Milazzo.

Vi sarà anche la presentazione del Milazzo Film Festival che dal 20 al 23 Luglio dominerà le scene della nostra cittadina, ed il G.A.L. Tirreno Eolie presenterà il bando 6.4c ambito 2 una vera opportunità di sviluppo del territorio. Laboratorio Idee lancerà il progetto di residenza d’artista in chiave Land Art “Eco Museo Vivente Diffuso” e Lombardo Edizioni ci mostrerà le pubblicazioni dedicate a Milazzo, la Libreria Filoramo testi in chiave siciliana.

Alle 20 l’Associazione SiciliAntica con il Kiwanis Città del Capo presenteranno al Duomo Antico la riproduzione della Tavola “Santa Lucia condotta al Martirio”, che dopo il San Giovanni, continua il progetto per la rivalutazione degli altari del Duomo, alle 21 presso il Bastione di Santa Maria il Muma farà scoprire le biodiversità di Milazzo, alle 22 davanti al Monastero delle Benedettine la Compagnia del Castello racconterà i Normanni, popolo d’Europa.

Per concludere dalle 22 la Fidapa sezione di Milazzo ed il Kiwanis Città del Capo daranno l’anteprima del progetto di “Realtà aumentata, gioca ed impara” che sarà un gioco per scoprire il Castello per i più giovani.