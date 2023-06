Quarantacinque milioni di euro di valore economico distribuito sul territorio nel 2022, oltre il 40% in più rispetto all’anno precedente, e 15 milioni di euro investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica. Numeri in crescita per A2A, che ha presentato al Castello di Milazzo il secondo bilancio di sostenibilità della Sicilia.

I DATI. A rappresentare la società Stefano Granella, Chief Strategy&Growth del Gruppo A2A, alla presenza di Gianni Pino, Sindaco di San Filippo del Mela, Pippo Midili, Sindaco di Milazzo, e Francesco Caminiti, Assessore alle Politiche Energetiche e Ambientali del Comune di Messina. «Nel 2022 abbiamo distribuito in questa Regione 45 milioni di euro di valore economico – ha spiegato Granella – oltre il 40% in più rispetto al 2021, e investito 15 milioni in infrastrutture e impianti per valorizzare le materie prime di cui questa zona è ricca, come il sole e il vento. Grazie a questi abbiamo generato energia pulita evitando l’emissione di quasi 20.000 tonnellate di CO2».

TRANSIZIONE ENERGETICA. Nell’ambito delle “Alleanze per la transizione ecologica”, in collaborazione con The European House Ambrosetti, la presentazione del Bilancio è stata preceduta da una discussione con gli stakeholder locali (tra cui Oggi Milazzo) per identificare, sulla base dei risultati del primo ciclo di incontri del 2022, progettualità concrete e “su misura” per accelerare la transizione ecologica, anche alla luce degli obiettivi del Piano Industriale di A2A.

La centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, che rientra nel programma eccezionale di massimizzazione previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per contenere i consumi di gas naturale, nel 2022 ha prodotto 2.137 GWh di energia, contribuendo all’autonomia energetica del Paese.

RICCHEZZA DALLA FRAZIONE ORGANICA. L’obiettivo del Gruppo è trasformare il sito di San Filippo del Mela in un nuovo polo energetico integrato. A tal proposito, è in corso il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), a seguito del completamento dell’istruttoria per l’ottenimento della VIA – Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU). L’impianto avrà una capacità di trattamento di 75.000 tonnellate all’anno e avrà l’obiettivo di recuperare risorse ed energia dai rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dell’umido e del verde, producendo biometano e compost di qualità certificato per l’utilizzo come fertilizzante in agricoltura.

TRATTAMENTO DELLA PLASTICA. Il progetto per il Polo di San Filippo include anche un impianto di trattamento della plastica, in fase autorizzativa alla Regione Sicilia, dalla capacità potenziale di 50mila tonnellate/anno, che si propone di entrare nella filiera regionale del trattamento dei rifiuti, per aumentare il riciclo della plastica e per dotare la provincia di Messina di un proprio centro di selezione, dove suddividere la plastica mista, raccolta in maniera differenziata, in diverse tipologie di polimeri e colori.

TURBOGAS. Inoltre, nel polo di San Filippo del Mela sono stati previsti un impianto turbogas ad alta efficienza (850 MWe) e uno per lo stoccaggio elettrochimico (20 MW), che è stato già autorizzato per immagazzinare e rilasciare energia da scambiare nei mercati elettrici, e nuovi campi fotovoltaici su tetti e suolo per complessivi 3,8 MWp per sostenere la produzione di energia rinnovabile.

Lo scorso anno sono state assunte 12 nuove risorse nelle sedi siciliane, circa il 40% sotto i 30 anni, e sono state erogate oltre 3.500 ore di formazione complessiva, di cui quasi l’85% sulla salute e sicurezza.

ENERGIA VERDE. Nella regione, A2A vuole contribuire alla crescita dei territori incentivando i consumi sostenibili e investendo in infrastrutture innovative in partnership con gli attori locali: l’offerta per il segmento residenziale è composta al 100% da energia elettrica verde certificata, e nel 2022 ne sono stati venduti 119 GWh.

In aggiunta, sono stati erogati attraverso il Gruppo 563 bonus gas e 2.578 bonus elettricità, per ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o fisica.

Il coinvolgimento dei più giovani è avvenuto anche attraverso School Engagement Tour alla scoperta degli impianti più innovativi di A2A, nel corso dei quali 76 ragazzi hanno svolto visite didattiche e lezioni nel polo di San Filippo del Mela, e alcuni di loro hanno partecipato all’evento open della presentazione dei Bilanci territoriali condividendo l’instant movie realizzato in occasione dell’esperienza in impianto.