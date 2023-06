SALINA. Parte dalle Eolie il rilancio dei musei dell’emigrazione. A Santa Marina domenica 2 luglio sulla terrazza dell’associazione Amanei si riuniranno i rappresentanti della rete dei musei Siciliani dell’ emigrazione.

Si parlerà di “turismo delle radici” e di possibilità di finanziamento previste dal Pnrr. Saranno presenti i rappresentanti del ministero degli Affari esteri e dell’ assessorato regionale al Turismo. A promuovere l’ iniziativa il professore Marcello Saija fondatore della rete dei musei che è stata costituita a Messina nel 2005. Fanno parte della rete dei musei siciliani dell’ emigrazione ben nove realtà museali. Tra queste il museo di Malfa che raccoglie reperti e storia di decine di migliaia di eoliani emigrati in Australia, negli Stati Uniti, in Brasile, in Canada e in altri paesi europei.

L’ idea è quella di riorganizzare e di rendere più efficienti i musei.