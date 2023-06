GUARDA IL VIDEO. Un’automobile ha percorso l’asse viario di Milazzo in senso contrario sfiorando la tragedia. Se non fosse stato per il sangue freddo di un lettore che ci ha segnalato la notizia e registrato un video, probabilmente l’epilogo sarebbe stato diverso. L’episodio è avvenuto due sere fa, alle 21,30, all’altezza dei distributori di benzina subito dopo l’ingresso di piazza XXV Aprile.

La Fiat 500 L stava proseguendo in senso contrario, tra l’altro, nella corsia di sorpasso. Il lettore che ci ha segnalato la notizia aveva imboccato la strada a scorrimento veloce per dirigersi verso l’autostrada. Capendo la gravita della situazione ha cominciato a lampeggiare con gli abbaglianti per cogliere l’attenzione del guidatore che, nel frattempo veniva scansato dalle auto che precedevano. Per fortuna il conducente ha capito il grave errore e si è fermato facendo manovra e ritornando nel senso di marcia corretto.

La tragedia non si è verificata per puro caso, bastava che un mezzo uscisse dal distributore e sarebbe successo l’irreparabile.

Il problema della scarsa chiarezza della segnaletica sull’asse viario è sempre stato un problema. Ad onor del vero da qualche mese fa sono stati installati segnali nuovi e più visibili ma i disagi rimangono specialmente per chi non è residente e conosce poco la strada.