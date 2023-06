E’ un trentacinquenne di Milazzo l’aspirante avvocato che ieri ha aggredito un commissario d’esame, un legale del foro di Messina, mentre stava chiacchierando con un magistrato. L’uomo, 35 anni, oggi arrestato con l’accusa di violenza e maltrattamenti, dopo aver scoperto di essere stato bocciato alla prova per l’abilitazione alla professione forense, ha aggredito l’avvocato messinese davanti il Rettorato, proprio di fronte il Tribunale di Messina. Un vero e proprio pestaggio che ha subito fatto scattare i soccorsi e l’intervento delle forse dell’ordine.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo sanguinante al Policlinico di Messina dove è stato sottoposto ad accertamenti. Ha il setto nasale, la mascella e una vertebra dorsale fratturati. Ferite anche per il candidato (vista la furia dell’aggressione) che è stato medicato, all’ospedale Piemonte.

«La Camera Civile di Messina fermamente condanna la prevaricazione – scrive in una nota la sigla dei legali civilisti, presieduta dall’avvocata Rosaria Filloramo – l’intimidazione e l’inaudita violenza cui è rimasto vittima il collega, stimato e integerrimo professionista cui ci si stringe in segno di massima solidarietà, brutalmente aggredito nell’esercizio delle proprie funzioni di

commissario d’esami da un “aspirante” avvocato che così ha reagito alla valutazione negativa della propria prova abilitante alla professione forense. Dispiace davvero osservare come l’Avvocatura debba registrare attacchi come quello subito che

oltraggiano l’onore, il decoro e il prestigio di una professione cui certi comportamenti sono e rimarranno sempre estranei, conclude la nota»

Il presunto responsabile su disposizione della Procura è ristretto in camera di sicurezza. Gli inquirenti, intanto, stanno portando avanti le indagini grazie anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e l’ascolto dei racconti dei testimoni.