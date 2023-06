Due importanti eventi scientifici nel messinese sulla vitamina C, la molecola della vita. Il 28 giugno alle 18:30 a Palazzo D’Amico a Milazzo e il il 29 giugno alle 18:30 alla libreria Feltrinelli a Messina

In queste due date, con ingresso libero, Giandomenico Partipilo presenterà il libro Logicamente C, un’introduzione razionale alla Vitamina C

Il libro ambisce a chiarire l’enorme mole di studi scientifici sull’acido ascorbico con un approccio analitico, quasi matematico (la bibliografia del libro conta circa 600 studi e libri scientifici)

Nella prefazione di Atsuo Yanagisawa presidente della società Internazionale di Medicina Ortomolecolare, probabilmente il massimo esperto mondiale vivente di vitamina C, viene ricordato che l’acido ascorbico ha protetto storicamente le persone dalle malattie croniche, da infezioni batteriche e virali, dal cancro. Nell’incidente del marzo 2011 nella centrale nucleare di Fukushima, la vitamina C è stata riconosciuta come l’arma più efficace per difendere il nostro corpo dalle radiazioni.

Questa antichissima molecola che esiste da miliardi di anni protegge il nostro cervello, il fegato, lo stomaco, i reni, il pancreas , le ossa, la pelle e migliora il nostro umore, proteggendoci dallo stress ossidativo.

Sul sito delle pubblicazioni mediche internazionali “pubmed” basta digitare Vitamin C per ottenere una lista di 74044 studi scientifici consultabili eppure, in Italia, la vitamina C continua a essere ignorata se non addirittura bistrattata. Lo stesso Yanagisawa ha scritto 146 libri in giapponese e in inglese ma nessuno di questi libri è mai stato tradotto in italiano.

Il libro Logicamente C sarà prossimamente tradotto in inglese e dovrebbe essere messo a disposizione degli operatori sanitari di tutto il mondo.