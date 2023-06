Tutto pronto per il “Decimo concerto degli allievi della scuola di musica dell’Associazione Musicale e Culturale “Giovanni Paolo II” di Olivarella. L’appuntamento è per domenica 25 giugno, alle 20, nel Salone-Teatro della parrocchia della Trasfigurazione di N. S. Gesù Cristo.

L’evento rientra tra le iniziative della “Festa della Musica 2023”, organizzata dalla Aipfm (Associazione Italiana per la Festa della Musica) e patrocinata dal Ministero della Cultura.

La Giornata Europea della Festa della Musica intende sostenere i valori sociali di fratellanza e solidarietà che questo linguaggio universale rappresenta.

Ad esibirsi saranno oltre quaranta allievi che hanno frequentato i corsi musicali proposti durante tutto l’anno: Flauto traverso (M° Marco Crisafulli), Clarinetto e Sassofono (M° Giuseppe De Luca), Tromba (M° Giacomo Popolo), Trombone ed Euphonium (M° Stefano Cafarelli), Pianoforte (M° Maria Catena Giunta), Chitarra (M° Tony D’Amico), Batteria e Percussioni (M° Samuele Sidoti), Propedeutica musicale (M° Maria Catena Giunta e M° Maria Grazia Irato).

La scuola di musica vanta la presenza di docenti specializzati con anni di esperienza e con intensa attività concertistica; promuove inoltre durante l’anno Masterclasses con professori d’orchestra e Laboratori musicali.