Domenica 25, invece, sempre alle 18è in programma la presentazione “ Operation Siso 2023 ” con il Presidente di Sea Shepherd Italia Andrea Morello e tutto l’equipaggio della Sea Eagle.

Due eventi questo weekend al Museo del Mare di Milazzo. Domani, sabato 24 giugno, ore 18, al MuMa al Castello della Città del Capo è prevista la tappa finale di “ Coste Nascoste ”, un viaggio dell’influencer Marco Spinelli che ha girato tutte le coste della Sicilia per ripulirle dalla plastica insieme a centinaia di volontari

