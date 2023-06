Con il coraggio e la forza d’animo che la contraddistinguono e grazie al suo continuo impegno e al lavoro, ha così potuto partecipare a numerosi eventi e serate facendosi conoscere e apprezzare molto come artista poliedrica nella zona e non solo.

Il percorso formativo di Rosmery comincia già durante gli anni di scuola media, quando inizia a studiare alla scuola di musica e di canto Cdr Music di Milazzo con il maestro Giuseppe Italiano (suo Vocal Coach) e seguita dalla management Melina Trifirò , affinando sempre più le sue capacità canore e musicali (suona infatti anche la chitarra), e arrivando persino a dare lei stessa lezioni in seguito.

“Improvvisamente” racconta di due giovani che si rendono conto che la loro storia d’amore, iniziata improvvisamente appunto e fino a quel momento apparentemente perfetta, è altrettanto improvvisamente finita e i due sono ormai lontani tra loro. Il testo, seppur triste, è accompagnato da una base vivace e leggera che fa venir voglia di ballare e ha un ritornello destinato a rimanere a lungo in testa. Contrariamente al titolo del brano, Rosmery non è improvvisamente entrata nel mondo della musica ma ha alle spalle una lunga gavetta e tanto studio, che le hanno permesso di essere ospite a Radio Doc, Radio Amore, Radio Zenit e Antenna dello Stretto, nel 2019 di partecipare ai provini nel Livello Avanzato di Amici e nel 2018 di accedere alle semifinali di Sanremo Giovani.

