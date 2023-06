Sabato 1 luglio, alle 18, nella Chiesa Parrocchiale del Borgo Antico “Nostra Signora del Santo Rosario” (Me), alla presenza della Soprintendenza dei Beni culturali di Messina e storica dell’Arte Stefania Lanuzza, del sacerdote Padre Stefano Scalzo, Parroco della Chiesa del S. Rosario, e del restauratore Giuseppe Inguaggiato, verrà presentato il Gruppo Scultoreo ligneo raffigurante San Giuseppe col Bambino, restituito alla comunità mamertina dopo attenti lunghi e delicati lavori di restauro, attraverso una Cerimonia dove prenderà parte anche la Banda Musicale “Giovanni Paolo II” di Olivarella.

Il giorno dopo, invece, alle 9 verrà celebrata una Santa Messa di ringraziamento in onore a San Giuseppe.

In linea con un’iconografia tradizionale piuttosto diffusa, il gruppo statuario realizzato intorno alla metà XVIII secolo, rappresenta San Giuseppe nel ruolo di guida premurosa di Gesù fanciullo, secondo una formula che vediamo codificata a partire dalla seconda metà del Cinquecento, sotto l’influsso dato alla devozione verso il Santo dall’Ordine Carmelitano e dagli scritti di Santa Teresa d’Avila.

L’intervento di restauro, realizzato dalla ditta “Traart Restauri” di Giuseppe Inguaggiato di Gangi in provincia di Palermo, si è reso necessario per salvaguardare la meravigliosa opera e tutelare l’incolumità dei fedeli durante l’annuale processione devozionale.

L’opera, infatti, si presentava in condizioni non ottimali, perché, non avendo mai avuto un intervento di restauro noto, l’opera presentava molteplici crepe, colore non originale, derivato da fumi polvere coerenti, vernici ossidate e ingiallite e altri agenti, e necessità di un intervento strutturale.

