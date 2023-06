Con le attività scolastiche dell’anno scolastico si è concluso anche il ciclo di lezioni del Progetto “Lezioni di Economia e Finanza” offerto dall’Istituto. “G.B. Impallomeni” agli alunni delle classi quarte dell’Istituto. Un’iniziativa accolta e incoraggiata dalla dirigente scolastica Francesca Currò, proposta dai docenti Francesca La Malfa e Domenico Cutrupia, e resa possibile dalla disponibilità di due esperti di grande spessore.

L’Istituto Superiore “G.B. Impallomeni” di Milazzo ha attivato un percorso che ha attraversato l’intero secondo quadrimestre, nel quale gli alunni hanno avuto gli strumenti concettuali per comprendere l’importanza delle leggi dell’economia e il ruolo delle banche e della borsa, nonché consolidare la consapevolezza di un’adeguata educazione finanziaria nella costruzione di un’autentica cittadinanza attiva e responsabile. L’iniziativa, che all’inizio avrebbe dovuto coinvolgere per classi parallele solo la 4AC e la 4CS, ha suscitato un tale interesse che si è allargata a più classi (alla 4A Scienze Applicate e alla 4BC). Il ciclo di lezioni è stato pensato per le classi quarte per il costante riferimento al programma di storia, poiché proprio agli albori dell’età moderna si posero le basi dell’economia capitalistica (con il secolo d’oro olandese, la nascita della Borsa e la bolla dei tulipani).

Gli esperti di economia e finanza, che hanno offerto il loro tempo e la loro disponibilità a titolo gratuito, sono stati Melo Martella e Cosimo Recupero. Il professore Martella è dottore commercialista e docente universitario di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Messina, oltre che presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” e ha accompagnato gli alunni un avvincente “viaggio nel mondo dell’economia”, illustrando ragioni e funzionamento dell’economia e del sistema fiscale. Il dottor Recupero, un consulente esperto in finanza agevolata e finanza straordinaria per imprese e in passato è stato assessore al bilancio in un Comune a pochi chilometri da Milazzo, ha illustrato il funzionamento della Borsa, le dinamiche del mercato azionario e gli strumenti finanziari più comuni.

Il progetto è stato possibile anche grazie al supporto e alla collaborazione del Dsga, Rocco Fazio. Per la partecipazione degli alunni delle classi coinvolte è stata fondamentale la disponibilità dei docenti delle ore in cui le classi erano in auditorium, secondo il calendario predisposto assieme ai due esperti. La partecipazione di tutti è stata entusiasta e attiva, sia degli alunni sia degli esperti. Si è trattato di un’iniziativa che ha reso ancora più ricca l’offerta formativa dell’Istituto Superiore “G.B. Impallomeni” e il progetto avrà certamente seguito il prossimo anno scolastico.