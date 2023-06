Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. La festa era iniziata nel Santuario di Capo Milazzo con la tradizionale Tredicina nei giorni che precedono la festa liturgica. La sera del 12 giugno dopo la santa Messa, il fercolo del Santo ha percorso in processione le vie di Capo Milazzo, giungendo fino al Castello dove è stata impartita la benedizione alla città. Nella notte secondo tradizione, molti fedeli e alcuni gruppi di giovani provenienti da varie parrocchie hanno raggiunto la chiesetta rupestre dove è custodita la statua dell’amato Santo. Nella notte tra il 12 e il13 , come da tradizione, molti giovani si sono recati in cammino alla grotta del Santo Naufrago, coordinati da suor Cinzia Giacinti, della pastorale universitaria di Pisa e da alcune parrocchie del territorio.

Quest’anno per avvicinare di più i ragazzi ai valori della devozione antoniana, il Comitato dei festeggiamenti e il rettore del Santuario padre Carmelo Russo hanno proposto un concorso di pittura alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro, con oltre 100 lavori presentati alla commissione. Madrina dell’evento l’architetto Mariagrazia Toto, l’artista che in occasione dell’800° del naufragio del Santo ha realizzato la significativa installazione con i legni delle barche di pescatori e che ora, dopo vari pellegrinaggi nei luoghi antoniani, si trova in basilica a Padova.

La premiazione si è trasformata proprio in una bella festa con la presenza dei ragazzi che numerosi hanno partecipato al Concorso “La croce di S. Antonio-Il Santo venuto dal mare”.

I VINCITORI. I ragazzi premiati sono stati: Alexis Andaloro 1° classificato classe 1 A Istituto Guttuso , 2°Arianna Maisano cl. 2 D Ist. Guttuso, 3° Claudia Visalli 3B Ist. Leonardo Da Vinci Milazzo. Per la categoria Scuola Media: Marianna Celi 2B, Isabel Trimboli 1C, Lucia Foti 2B S. Media Garibaldi Milazzo.

Hanno ricevuto attestati di merito gli allievi: Lo Presti Marco e Nina Flandin 3E S.M, Zirilli; Robert Smith 1D e Marta Faranda 3D S.M. Luigi Rizzo; Arianna Imbesi 1B S.M. Garibaldi; Nicol Schepis 1E S.M. “Falcone” Terme Vigliatore, Sara Giardina 3C Foscolo Barcellona P.G. ; Martina Trimboli 3B Ist. Leonardo da Vinci; Sofia Alesci e Angelo Gabriele Crisafulli dell’Istituto Copernico di Barcellona.

Ad organizzare l’iniziativa sono stati il Rettore Carmelo Russo, il Comitato dei festeggiamenti, l’Uciim Milazzo presieduto da Nella Barbera; ”Per Milazzo…con gusto” di Nino Ragusi e la collaborazione di Anna Messina e Nino Romano.