SI RINGRAZIA PER IL VIDEO LE LETTRICI SARA E MONICA

Secondo quanto è stato appreso sul posto, l’Om Titano giallo con una gru montata sul rimorchio, sarebbe stato trasportato per essere rottamato sulla terraferma. L’immatricolazione, infatti, risalirebbe ad oltre 50 anni fa.

GUARDA IL VIDEO IN BASSO. Un autocarro imbarcato ieri pomeriggio a Filicudi ha “perso” una ruota sulla nave traghetto Paolo Veronese della Siremar approdata al porto di Milazzo e si è reso necessario l’intervento di una gru per sollevare il mezzo. L’episodio è accaduto ieri sera, l’imprevisto ha bloccato sia le auto che dovevano sbarcare che quelle pronte a salire sul traghetto. Il Veronese sarebbe dovuto ripartire alla volta di Santa Marina Salina alle 21 ma l’imprevisto ha portato un’ora e mezzo di ritardo.

