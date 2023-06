La sanità pubblica non è sempre oggetto di contestazioni. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice d Salina inviata a redazione@oggimilazzo.it che vuole mettere in risalto la professionalità e l’umanità dell’equipe che opera al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Fogliani di Milazzo.

Mi chiamo Floriana Costa, dal 16 di questo mese dopo due mesi di coma farmacologico all’ospedale di Milazzo “Fogliani” è venuto a mancare mio padre. Viste le mie esperienze non positive con la medicina e soprattutto il disservizio sotto tutti i punti di vista del pronto soccorso….con questa lettera voleva esprimere un riconoscimento nei confronti di tutta l’equipe della Terapia Intensiva, per la professionalità, ma ancor di più l ‘umanità e la tenacia nei confronti di nostro padre e di noi familiari che vivevamo uno sconforto continuo. Quindi vorrei rivolgere questo pensiero:

Un grazie ancora a voi tutti, in particolare al primario, ai medici, capo sala e a tutto il personale, per l’ottima gestione del reparto da me personalmente costatata.

Grazie di cuore per la vostra professionalità, la presenza, la dolcezza ed il costante supporto. Avere avuto Voi, ha reso sereno il pensiero del futuro. A Voi rivolgiamo la nostra gratitudine più profonda. Non dimenticheremo mai tutto ciò che avete fatto per nostro padre.

Grazie di cuore, con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro.

Floriana Costa

Fabrizio Costa

Ilaria Costa