La nuova platea amovibile al Castello di Milazzo sarà pronta entro fine mese. Quasi 2000 posti a disposizione che consentiranno di poter assistere agli spettacoli teatrali e musicali nell’area retrostante il Duomo antico come avveniva in passato.

Un’infrastruttura che ha consentito al Comune di “aprire” agli impresari che da sempre considerano Milazzo una “piazza” molto interessante sotto il profilo della domanda di eventi. E già quest’anno sarà possibile assistere nell’ambito della rassegna estiva, artisti del calibro di Enrico Brignano, Maurizio Battista, Francesco Cicchella, Drusilla Foer e GianMaria che con il proprio concerto, farà da “apripista” alla nuova struttura che ha anche un parterre da quasi 500 posti.

Nei prossimi giorni la commissione di vigilanza rilascerà l’autorizzazione. Questa mattina c’è stato un primo sopralluogo per la valutazione degli adempimenti da fare, cui hanno partecipato anche il sindaco Pippo Midili e l’assessore Santi Romagnolo. «Era necessario aprire una fase nuova per migliorare l’offerta culturale del bene che rappresenta la cittadella fortificata più grande di Sicilia – ha detto il primo cittadino – Una risorsa per troppo tempo sottovalutata che deve diventare volano dell’economia locale».