Primula, la cagnolina che da anni viveva nell’asse viaro di Milazzo, ha trovato casa. Quotidianamente la sua vita veniva messa a repentaglio dal passaggio delle automobili che sfrecciavano nell’arteria. Una situazione che era pericolosa anche per la sicurezza degli automobilisti.

«Ecco Primula – scrive in un post su Facebook Loredana Ofria pubblicando una foto della cagnolina – all’inizio della sua nuova vita, finalmente lontana dai pericoli della strada. Il suo volto è più eloquente di mille parole che potrei usare io per descrivere la sua serenità. Primula ha scelto di cambiare vita, tanto è vero che è stata accompagnata nella sua nuova casa (da me ed un’altra volontaria) senza alcuna forzatura. Ringraziandovi tutti per le innumerevoli condivisioni e per l’affetto dimostrato per Primula, condivido questa foto certa che vi renderà felici»

Più volte Primula (battezzata con il nome di un vicino complesso edilizio) era stata al centro di alcuni “blitz animalisti”. I volontari delle associazioni cittadine, infatti, avevano cercato invano di recuperarla. Ma lei era sempre ruscita a scappare tra le macchine o a nascondersi nelle sterpaglie evitando abilmente la cattura.

Adesso, grazie all’impegno di oltre un anno di Loredana Ofria, è riuscita a trovata casa a Milazzo.