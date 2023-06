《Dopo 10 anni – afferma la mamma Adele – l’anima musicale di Giuseppe continua ad essere una magica presenza. Tutti insieme ripercorreremo i suoi emozionanti ricordi con uno dei suoi artisti musicali preferiti, Molella》. La serata sarà condotta da Luca Alessandrini . Interverrà la scrittrice Lucia Vastano per leggere un breve capitolo del libro “Papaveri Rossi” dove sarà la stessa voce di Giuseppe a narrare.

Sabato 24 giugno in piazza Duomo a partire dalle 20 si terrà una serata dedicata a Giuseppe e alla sua grande passione, la musica (era un brillante dj, noto come “Giuppy Black”.

A promuovere l’evento, che ha il patrocinio del Comune, la mamma Adele Chiello , protagonista negli anni di diverse battaglie giudiziarie in nome della verità e dell’accertamento delle responsabilità. Battaglie che hanno voluto dare voce non solo alla vicenda di Giuseppe ma anche a tutte le migliaia di vittime sul posto di lavoro che ogni anno purtroppo si contano.

Milazzo, una serata per ricordare Giuseppe Tusa “Giuppy Black”. Si parlerà di sicurezza sul lavoro

