Il 5 e 6 luglio, alle 21, la grande musica classica da camera ritorna al Castello di Milazzo con la sesta edizione di “Milazzo Chamber Music Festival – Festival di musica da camera”, promosso dall’Associazione Culturale Euterpe, con il patrocinio del Comune di Milazzo e in collaborazione con MuMa – Museo del Mare.

Il Bastione Santa Maria si conferma location acusticamente ideale ad ospitare i concerti di musica classica, cornice resa assai suggestiva dallo scheletro del capodoglio Siso che domina la scena. I due imperdibili appuntamenti rientrano nella programmazione “Milazzo Estate 2023”.

Ad eseguire pagine della letteratura cameristica saranno musicisti di fama internazionale, tra cui diverse eccellenze del territorio messinese e siciliano: il pianista milazzese Salvatore Gitto, direttore artistico del Festival, il clarinettista Salvatore Passalacqua e il cornista palermitano Gabriele Amarù, entrambi musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. E ancora la messinese Roberta Miseferi, violino del Teatro alla Scala di Milano, la violoncellista Livia Stanese dell’Ensemble Orchestral de Paris, il pianista Gesualdo Coggi, vincitore del Premio Busoni 2009. La Sicilia verrà omaggiata anche dal compositore Christian Paterniti con la sua Sikanè, commissionata in occasione del Festival e che sarà quindi eseguita in prima assoluta; in programma anche l’intervento di Fulvio Otera al clarinetto, giovane promessa del territorio milazzese.

Il 5 luglio Festival renderà omaggio al compositore tedesco Johannes Brahms, con l’esecuzione del Trio in la minore op. 114 per clarinetto, violoncello e pianoforte e del Trio in mi bemolle maggiore op. 40 per violino, corno e pianoforte. Il 6 luglio in programma Sikanè di Paterniti (per pianoforte a quattro mani, violino, violoncello, clarinetto e corno), la Sonata di Debussy per violoncello e pianoforte, la Premiére Rhapsodie L124a per clarinetto e pianoforte di Debussy e il meraviglioso Quintetto in re maggiore del compositore inglese Ralph Vaughan Williams per clarinetto corno, violino, violoncello e pianoforte.

L’evento è sostenuto dai soci di Euterpe e da diverse aziende del comprensorio milazzese.

“Milazzo Chamber Music Festival” è tappa preziosa di “Euterpe Eolie Festival”, l’ampia programmazione estiva dell’Associazione Culturale Euterpe che dal 2014 promuove iniziative culturali nel territorio siciliano e alle Isole Eolie. Gli appuntamenti di Euterpe proseguiranno con la rassegna “Spartiti per le Eolie” sull’Isola di Lipari (7/8 luglio e 2/3 agosto) e con “Armonie dell’Isola” a Santa Marina Salina (4/5 agosto).

L’ingresso ai concerti è gratuito