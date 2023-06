Street Food – Sicily on Tour”, giovedì la prima serata

Fervono i preparativi sul lungomare Garibaldi per il prossimo “Street Food – Sicily on Tour”, che si svolgerà da mercoledì a domenica. Un format enogastronomico, firmato da Claudio Prestopino e voluto a Milazzo dall’esperto del Comune, Peppe Abbriano.

Un ritorno dopo l’esperienza del dicembre scorso. Stavolta l’iniziativa si protrarrà per più giorni e coinvolgerà un maggior numero di operatori del food. Saranno trentadue gli stand allestiti sul lungomare di Levante, in rappresentanza delle eccellenze di zona, del comprensorio e della Sicilia e che prepareranno la pietanza in stile Street Food.

«La tappa di Milazzo – spiega Abbriano – si avvarrà di tantissime ghiottonerie e della preziosissima collaborazione di alcuni chef rinomati ed esponenti della cucina Gourmet di Milazzo che sono stati invitati a partecipare a frizzanti Cooking Show»

«Abbiamo grandi aspettative per il progetto che invita a provare l’enogastronomia nostrana ed a vistare i nostri luoghi aumentando il turismo di prossimità. Siamo lieti di avere intrapreso questa strada con questa sana imprenditoria messinese, e sono certo che i riscontri saranno positivi ravvivando una città che già registra numerose presenze di villeggianti».

Tutti gli appuntamenti gastronomici, da giovedì 22 a domenica 25 giugno, iniziano alle 18 e terminano all’u; saranno intervallati dai Cooking Show e tutte le sere da gruppi che suoneranno sul palco alle 21:30 e da Dj Set.