Mercoledì 21 giugno, alle 17.30, nel giardino dello storico Feudo San Pietro di Milazzo, sarà presentato Il Pavone e il Gatto sul piedistallo, libro d’esordio di Emanuela Ravidà, in arte RE, artista siciliana nota per le sue opere realizzate con materiali di recupero, come vecchie finestre, e per le grandi installazioni in plastica riciclata. L’evento è inserito nell’ambito delle manifestazioni di “Creando si Impara”, un progetto a cura di Laura Notarbartolo che punta a promuovere la condivisione sociale e culturale all’insegna dell’ecosostenibilità attraverso laboratori di arte e manualità, didattica e benessere aperti a bambini e adulti e realizzati in collaborazione con artisti, artigiani, docenti e professionisti con il supporto di Creative Italy e Itinerari della Memoria.

La presentazione sarà arricchita dall’esposizione di un selezione delle illustrazioni originali che accompagnano il testo e dalla lettura di alcuni brani a cura di Iolanda Anzollitto. Il Pavone e il Gatto sul piedistallo, pubblicato da Giambra Editori, è un racconto fiabesco per bambini che offre spunti di riflessione anche agli adulti, coinvolgendo animali e uomini in una sequenza di avventure che trasportano il lettore in un mondo fantastico. Il libro è impreziosito da 33 tavole a colori, realizzate con tonalità brillanti e dettagli minuziosi, che danno vita e forma alla narrazione. Questa nuova opera rivela un aspetto finora sconosciuto dell’artista RE che, stilisticamente, si è sempre orientata verso l’astratto e l’informale, lontano dalla figurazione e ancor meno per il pubblico dei più piccoli e si pone come una chiave di dialogo con il loro mondo, utilizzando un linguaggio che combina parole e segni. Dopo la presentazione sarà possibile, per i più piccoli, partecipare al laboratorio di illustrazione “Disegniamo Aurelio e il Gatto” in cui l’autrice spiegherà come disegnare i personaggi del libro.