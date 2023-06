La giunta ha approvato la progettazione esecutiva dell’intervento di riforestazione della Cittadella fortificata e della giardineria comunale finanziato dal ministero della Transizione ecologica nell’ambito dei 38 progetti finanziati in tutta Italia per l’importo di 500 mila euro oltre al cofinanziamento di 20 mila euro del Comune di Milazzo. A questo punto manca solo l’appalto per poter iniziare i lavori.

