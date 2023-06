Saranno consegnate mercoledì 28 giugno le tubazioni che saranno poste alla base della bretella e sulle quali poggerà la bretella che consentirà di collegare Milazzo a Barcellona dopo la chiusura del Ponte Mela, sul lungomare di Ponente. Sono trascorsi quasi due mesi dalla sua chiusura avvenuta il 29 aprile. Dopo le proteste di amministratori locali e cittadini e l’intervento della prefettura, il Genio Civile – tramite un finanziamento regionale – aveva individuato le somme per la realizzazione di una pista che doveva essere realizzata in meno di un mese in modo da decongestionare la statale 113, preda di file chilometriche nelle ore di punta. Da allora è calato il silenzio.

Pochi giorni fa, all’incontro convocato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dall’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino per fare il punto sui lavori, non si è presentato nessuno. Alla riunione erano stati invitati ufficialmente tramite pec, il Genio Civile in qualità di stazione appaltante dell’opera, la Città Metropolitana che ha competenza territoriale e l’impresa che dovrebbe eseguire i lavori, ma nessuno si è presentato né ha risposto alla convocazione.

“Quanto accaduto non è stata una mancanza di rispetto verso l’amministrazione comunale ma nei confronti dell’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto- ha commentato l’assessore Salvatore Coppolino- sono stati disattesi tutti gli impegni presi durante il tavolo tecnico in Prefettura in merito all’inizio dei lavori per la bretella. Oltre al danno dei gravissimi disagi che la popolazione di Barcellona Pozzo di Gotto patisce da mesi, si aggiunge pure la beffa della mancata partecipazione alla riunione convocata da questa amministrazione che, voglio ricordare, rappresenta i cittadini».

I ritardi sono legati alla mancata consegna dei “tubi armco”, formati da conci ondulati in metallo di grandi dimensioni. A quanto pare la consegna era prevista per il 4 luglio (altri committenti pare li avessero già disponibili ma a costi superiori) ma la data è stata anticipata.

