Il Comitato di Italia Viva “Ambiente Renew Europe” di Milazzo esprime forte preoccupazione per lo stato in cui versano parecchi quartieri cittadini a stagione estiva avviata: discariche di rifiuti a margine dell’asse viario, strade dissestate a Capo Milazzo, degrado in scalinata San Rocco ed al Borgo, a Croce di Mare e Vaccarella, per citare solo le zone più visibili.

«In un contesto del genere – si legge in una nota – non può esserci habitat migliore per scarafaggi (che scorazzano liberamente soprattutto nelle ore serali), topi e zanzare. La manutenzione del verde pubblico è scadente, random, e non tiene conto della stagionalità. Le strade cittadine, sempre più ingolfate dalla presenza di cantieri, sono soffocate dallo smog e dal traffico selvaggio. Come se non bastasse la presenza delle vicine industrie, i cui intensi odori sono spesso percepiti e denunciati anche sui social dalla cittadinanza. Questa è la fotografia senza filtri, non edulcorata, di una cittadina che resta, solo sulla carta, a vocazione turistica e a misura d’uomo. I dati, infatti, delle presenze turistiche sul territorio sono stranamente introvabili. Che fine ha fatto l’Ufficio Turistico Regionale?».

Il Comitato prende atto che «esiste una forte contraddizione tra l’essere territorio con AMP, oltre che decantata “città con maggiore biodiversità d’Italia”, e lo stato reale dei fatti che è sotto gli occhi di tutti».

Italia Viva “Ambiente Renew Europe” di Milazzo auspica fortemente che, «diradate le nebbie propagandistiche e autocelebrative degli eventi estivi, si possano conoscere i progetti concreti con reale disponibilità di spesa, non altre fumose promesse di investimenti, utili solo per la prossima campagna elettorale».