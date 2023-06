Il bypass del Ponte Mela che dovrebbe collegare Milazzo e Barcellona non solo non è stato realizzato ma, concretamente, non sono cominciati nemmeno i lavori. Si prevede una estate di passione per i pendolari che viaggiano per lavoro tra i due comuni messinesi ma anche per i bagnanti che dal comune del Longano tradizionalmente raggiungono la litoranea di Ponente dove ci sono le spiagge più popolate e cristalline.

Il ponte è stato chiuso per effettuare lavori di consolidamento e, dopo le proteste delle amministrazioni comunali, si era ottenuta la realizzazione di una strada alternativa a valle del ponte (lato spiaggia). Secondo i comunicati stampa istituzionali diffusi a maggio, in quindici giorni di cantiere sarebbe stata realizzata la pista, ma da quello che apprende Oggi Milazzo, ad oggi non sarebbero stati nemmeno consegnati (e forse nemmeno realizzati) i tubi su cui “poggiare” la pista, indispensabili per fare defluire le acque provenienti dal torrente durante le piogge.

Attualmente nessuno conosce i tempi di realizzazione, anche perché dalla consegna serviranno almeno venti giorni per l’apertura (condizioni meteo consentendo).

Il collegamento tra i due comuni è diventato un calvario. Nei momenti di punta si parla di 45/50 minuti, il doppio rispetto al passato. A subirne le conseguenze anche la viabilità del comune di Merì. Le file, nel tardo pomeriggio, arrivano anche ad Olivarella.

Da lunedì 12 giugno è stato temporaneamente sospeso il pagamento del pedaggio per i veicoli in transito fra gli svincoli di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, e viceversa. La misura è stata richiesta dalla prefettura e dai sindaci delle due città per decongestionare il traffico che si riversa sulla SS 113. L’esenzione avrà vigore per il tempo strettamente necessario al completamento della bretella alternativa sul torrente.