Nave Palinuro svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli Allievi Sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne d’istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all’equipaggio, gli Allievi Marescialli che affrontano diverse settimane di navigazione. Per molti di loro si tratta della prima esperienza d’imbarco durante la quale sono sottoposti ad un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare.

Dopo l’attracco e le consuete formalità di rito, il comandante dell’unità capitano di fregata Mario Esposito , accompagnato dal comandante della Capitaneria di porto Luca Torcigliani è stato ricevuto in visita ufficiale al Comune dal sindaco Pippo Midili al quale ha consegnato il Crest della nave e ha fornito tante interessanti informazioni storiche sulla nave varata in Francia nel 1934 con il nome di “Commandant Louis Richard”. Nel 1950 è stata acquistata dalla Marina militare adeguata prendendo il nome di Palinuro e venendo destinata all’addestramento degli allievi sottufficiali che ricevono a bordo il loro battesimo del mare al termine del primo anno di corso.

Quest’anno la nave, già ambasciatrice dell’associazione Marevivo per cui ha issata a riva la bandiera, ospita una mostra itinerante per la ecosostenibilità e la transizione ecologica . Durante la sosta a Milazzo verranno organizzati incontri anche con la partecipazione delle scuole cittadine.

Approdata al molo Marullo la nave scuola Palinuro della Marina Militare per la prima tappa della campagna d’istruzione a favore degli allievi del 1 corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia.

