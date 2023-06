Dopo la mostra per le scuole, sabato prossimo Italia Nostra, Asd Ama Camminare e la Lute organizzano al tramonto la “Camminata tra le Casematte della Riviera di Ponente“. Un’occasione per condividere queste presenze inserite nel paesaggio, accompagnati da letture del diario di Luigi Celebre a 80 anni dai fatti de “la calda estate del ’43”, quando la nostra Città subì i più feroci bombardamenti.

Italia Nostra ha avviato da tempo una campagna denominata “Casematte, testimoni di guerra, semi di pace” per tutelare queste strutture che oltre ad essere memoria di quei tristi giorni, sono ormai parte della paesaggio. Le casematte ad oggi rimanenti sono state censite e geolocalizzate con la collaborazione dell’11° reparto dell’esercito. Il censimento è stato fornito alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. le immagini raccolte hanno generato una prima mossa per le scuole e saranno poi esposte nel centro cittadino.

«È in preparazione – scrive Guglielmo Maneri in un comunicato stampa – una pubblicazione che oltre alle immagini conterrà racconti e documenti inediti. Nostro obiettivo è la tutela e salvaguardia dei manufatti, una cartellonistica che li descriva, un percorso pedonale e ciclabile, il vincolo di tutela dell’intero sistema. Le casematte sono ormai un elemento del nostro paesaggio costiero e non solo. Tutelarle è un dovere per conservare la memoria condivisa»