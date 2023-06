Soddisfatto del successo delle precedenti proposte Claudio Prestopino , patron di questa iniziativa di promozione enogastronomica della Sicilia: 《Milazzo si dimostra da sempre una magnifica piazza per studiare manifestazioni di attrattiva culturale. Stiamo già lavorando per il 2024》

Durante le serate verrà proposto dal Panino Bufalotto (con bocconcino di bufala, oltre al pesto di pistacchio e crudo siciliano) a Tacos di pesce di stagione, dalla Guastella di Santa Maria con polpetta di cavallo agli agrumi di Sicilia alla Rosettina con pesce spada e cipolla in agrodolce, dagli intramontabili arrosticini alla new entry delle lumache agli aromi al cannolo gelato.

《Puntiamo al turismo di prossimità – afferma il sindaco Midili – e abbiamo grandi aspettative per questo progetto che invita a provare l’enogastronomia nostrana e a vistare i nostri luoghi》.

Un’opportunità per Milazzo che nelle giornate dello Street Food prevede un afflusso importante di turisti.

Tre gli chef di altrettanti ristoranti di Milazzo che parteciperanno con il loro stand, Veronica Ravidà, Massimo Milano e Totò Bonfiglio, noti per la qualità offerta nei rispettivi ristoranti e la cura verso le materie prime.

“ Sicily on tour ”, la manifestazione che propone le eccellenze del food ritorna a Milazzo. Dal 22 al 25 giugno il lungomare Garibaldi ospiterà la terza tappa della kermesse, accogliendo ben trentacinque attività di ristorazione che prepareranno i loro migliori piatti dal vivo, permettendo ai visitatori di assaggiare le eccellenze del territorio.

