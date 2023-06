VIDEO. L’associazione Siciliantica Milazzo ha presentato un video promozionale che racconta la bellezza della città mamertina vista dall’alto. Da diversi anni SiciliAntica lavora per valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e naturalistico di Milazzo. “Con questo ultimo lavoro – presentato in occasione della manifestazione “Festival del cinema italiano” – si è voluta pubblicizzare la bellezza della nostra terra incentivando il visitatore a conoscere e apprezzare la nostra cittadina» si legge in una nota.

«L’occasione migliore è stata presentare questo lavoro proprio in occasione di un evento nazionale – conclude Sicilia Antica – L’augurio è che questa piccola clip possa essere un ulteriore, piccolo tassello per lo sviluppo turistico e culturale della città. Si ringrazia per il montaggio e il postproduzione Nunzio Floramo».