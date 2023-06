Nell’occasione si esibiranno, insieme all’Ensemble Cantica Nova, che vanta trentatre anni di attività concertistica, gli allievi della classe di propedeutica del Cantica Nova della maestra Daniela Marcelli. Il concerto sarà diretto, come di consueto, dal direttore artistico Francesco Saverio Messina e, per la prima volta, da Olga Baranova Sgrò (anche corista dell’Ensemble) che dirigerà il brano di Mozart “Un’aura amorosa”.

Si tratta di un concerto di musica corale con un programma di canzoni italiane nel quale sarà possibile ascoltare musica rinascimentale, barocca, contemporanea, pop e folk. In programma brani di Orlando di Lasso, Salieri, Mozart ma anche l’indimenticabile “Volare” e brani della tradizione popolare come “E vui durmiti ancora”.

E’ previsto per venerdì 16 giugno, alle 20.30, nella chiesa di San Giacomo a Milazzo il concerto “Canzoni dall’Italia” organizzato dall’Ensemble Vocale Cantica Nova. Uno spettacolo che rappresenta un piccolo anticipo dell’VIII edizione del Festival Corale Internazionale InCanto Mediterraneo in programma al Castello di Milazzo dal 9 al 15 Luglio.

