“Da Vinci”, il 17 giugno per la festa d’Istituto in scena i “Promessi Sposi” in versione moderna

Ritorna, a conclusione dell’anno scolastico, uno degli eventi più amati dai ragazzi e alle famiglie di Milazzo e del circondario: la tradizionale festa d’Istituto che l’Itet “Leonardo da Vinci” organizzata a conclusione dell’anno scolastico. Un evento, inizialmente programmato per il 16 giugno, che è stato spostato, a causa delle sfavorevoli previsioni meteo, al giorno successivo, Sabato 17 Giugno, sempre nei locali all’aperto dell’Itet, a partire dalle ore 19,30.

La manifestazione, molto attesa dalla cittadinanza, non si configura soltanto come un momento di aggregazione di tutte le componenti dell’Istituto, ma è anche un importante biglietto da visita di una scuola in grado di mostrare una progettualità moderna e al passo con i tempi.

La serata è strutturata come un evento-contenitore che raccoglie iniziative di cui sono sempre protagonisti gli studenti, che hanno la possibilità di esprimere i loro talenti, anche in campo artistico.

Durante la festa d’Istituto, la Dirigente Scolastica, Stefania Scolaro, consegnerà, alle 19,45, gli attestati di merito agli alunni che hanno partecipato, nel corso dell’anno, a numerosi progetti e concorsi nazionali, vincendo premi prestigiosi e portando in alto il nome della scuola. A partire dalle 20.45, andrà in scena un coinvolgente spettacolo teatrale interpretato dagli studenti del Gruppo Teatrale dell’ITET, con la regia della prof.ssa Maria Ellandri coadiuvata dalla prof. Gloria Zucconi.

Lo spettacolo, liberamente ispirato all’opera immortale di Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”, vede gli studenti esibirsi come attori, cantanti e ballerini, impegnati nella messa in scena un’opera che, pur conservando il suo impianto letterario tradizionale, è resa attuale dalla scelta di canzoni e musiche d’autore che propongono al pubblico una lettura dell’opera in senso metaforico.

Le musiche, i canti, i balli, tutti interpretati dal vivo dai ragazzi, sottolineano la bellezza di una storia d’amore che trascende dalle vicende dei protagonisti, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, per diventare la storia di un vincolo sacro che sopravvive alla prepotenza dei tiranni, al dolore assoluto di un mondo sconvolto dalla malattia, agli ingranaggi e alla corruzione del potere. Un’opera molto attuale, che ha notevoli punti in comune con il nostro tempo.

La serata sarà allietata al termine dello spettacolo dal tradizionale “brindisi sotto le stelle”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.