Quest’anno la festa assume un contorno particolare per il dono dell’Ordinazione Sacerdotale del Diacono Rosario De Luca che avverrà l’1 luglio. Il novello sacerdote presiederà la sua prima Messa lo stesso giorno alle 19.

Giovedì 16, alle 21.30, è prevista l’adorazione Eucaristica Comunitaria in Piazza Pozzo.

La Parrocchia di Santa Marina di Milazzo si appresta a vivere la festa della propria Santa Patrona. La processione del Simulacro è in programma domenica 18 giugno dopo la S. Messa delle 18:30 celebrata dal Parroco Padre Giovanni Saccà .

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.