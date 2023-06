Grande soddisfazione per i risultati raggiunti dall’Istituto Leonardo Da Vinci diretto da Stefania Scolaro, che ha partecipato al Concorso di Giornalismo aperto alle scuole del territorio “OggiMilazzoInClasse”, aggiudicandosi ben due premi per la sezione “Cronaca”.

La proclamazione dei vincitori è stata seguita dalla consegna dei premi da parte dei giornalisti della testata online milazzese, Rossana Franzone e Gianfranco Cusumano, al Teatro Trifiletti, il 30 maggio scorso. La cerimonia si è svolta alla presenza dei sindaci di Milazzo Giuseppe Midili e di San Filippo del Mela Gianni Pino, del Presidente dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo” Giovanni Mangano e dell’artista Giuseppe La Spada.

Il progetto, che ha coinvolto le scuole Superiori di secondo grado e gli Istituti comprensivi di Milazzo e del comprensorio, è stato strutturato dagli ideatori in una parte teorica, organizzata attraverso incontri dal vivo con gli studenti delle scuole aderenti, alla quale ha fatto seguito la fase della redazione vera e propria degli articoli. In questa fase, i ragazzi dell’ITET “Leonardo da Vinci”, che vanta una lunga collaborazione con “Oggi Milazzo”, coadiuvati dalle docenti referenti del progetto professoresse Zucconi e Nania, hanno scelto le tematiche su cui lavorare, impegnandosi per reperire le informazioni e il materiale fotografico e sperimentando, in talune occasioni, la pratica del giornalismo “sul campo”.

Gli articoli arrivati a “OggiMilazzoInClasse” sono stati poi valutati da una giuria di esperti giornalisti di fama nazionale. Molto articolata la scaletta della manifestazione, durante la quale dibattiti, video e interviste si sono susseguiti in modo da fornire interessanti spunti culturali che hanno arricchito il momento della proclamazione dei vincitori.

I risultati del concorso hanno dimostrato che, al contrario di quanto generalmente si pensi, esiste un legame forte tra i giovani e il nostro territorio. Un territorio verso il quale i nostri ragazzi indirizzano aspettative che non sempre vengono recepite dalle istituzioni.

Gli articoli inviati dall’ITET “Leonardo da Vinci” hanno coperto tutte le aree tematiche, dalla Cronaca allo Sport. La partecipazione è stata numerosa, grazie anche alla collaborazione tra le referenti del progetto e i docenti delle singole classi.

Gli articoli delle due alunne vincitrici, Laura Giordano, frequentante la classe II B Turistico e Alessia Giunta, alunna della classe III C Grafica, supportate dal prof. Giovanni Morabito, hanno suscitato l’interesse del Sindaco di Milazzo, che ha invitato la giovane Laura Giordano a salire sul palco per spiegare al pubblico il contenuto del suo articolo, che mette in evidenza come la nostra città non offra iniziative di rilievo volte alla promozione sociale e culturale, specie a favore della sua popolazione di giovanissimi. Colpito dalla questione sollevata dall’alunna dell’ITET, particolarmente attenta alle tematiche riguardanti il territorio, il Sindaco Midili ha avviato con lei un dibattito sulla necessità collettiva di pensare ad una città a misura dei più giovani, per scongiurare il dilagante fenomeno dei tanti ragazzi e ragazze eccellenti costretti ad abbandonare Milazzo e la Sicilia per recarsi a lavorare all’estero o nelle regioni del nord.

Allo stesso modo, l’articolo redatto dall’alunna Alessia Giunta, riguardante la stazione di Milazzo, abbandonata a se stessa e impegnata in lunghissimi lavori di ristrutturazione, ha riscosso interesse e apprezzamento da parte del Sindaco, che ha annunciato l’ imminente termine dei lavori che miglioreranno la fruizione della nostra Stazione, importante “snodo” strategico per la valorizzazione turistica del territorio.

Agli alunni che non hanno vinto, ma hanno partecipato al progetto è stato consegnato un attestato. Da segnalare il prezioso servizio di accoglienza offerta dalle Hostess provenienti dall’ITET “Leonardo da Vinci”, cinque alunne che hanno aiutato gli organizzatori nella buona riuscita dell’iniziativa.

Questi i nomi degli alunni dell’ ITET che ricevuto avuto l’attestato: Laura Giordano, Alessia Giunta, Claudia Visalli, Stefano Cambria, Martina Isaya, Ivan Tipaldo, Giovanna Mollica, Alessandra Mento, Annamaria Dolcezza, Maria Caterina Giunta, Ilaria Aricò, Barbara Catanese, Melissa Zito, Chiara Di Paola, Maria Catena Maio, Chiara Elisa Porcino ed Elisa Nania. Le Hostess: Giorgia La Malfa, Sofia La Malfa, Roberta Calderone, Emily Fugazzotto, Daria Scarmato.

Molto soddisfatta dei risultati conseguiti dagli alunni, la dirigente Stefania Scolaro, che ha seguito la manifestazione, ha introdotto la bravissima Giada Giordano, studentessa dell’ITET e nota performer milazzese, sottolineando l’impegno costante della Scuola, sempre presente in tutti i progetti volti alla diffusione della cultura e alla valorizzazione del territorio.