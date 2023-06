La Comunità scolastica, in tutte le sue componenti, esprime i migliori auguri a Nicolò e a Riccardo per i risultati già conseguiti e si augura che possano coronare il grande sogno anche nella prossima avvincente competizione.

La scuola ha sostenuto con orgoglio il percorso sportivo di questi studenti fin dalle prime fasi dell’anno scolastico, quando ha accolto la richiesta delle famiglie di coinvolgimento in un progetto riservato a studenti atleti di alto livello.

I due giovani sportivi sono due studenti che frequentano, rispettivamente, la IA e la 2 A Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate dell’IIS “G. B. Impallomeni” di Milazzo, diretto da Francesca Currò . Nicolò gareggerà nella Squadra Under 15 e Riccardo nella Squadra Under 18.

Dal 10 al 13 agosto 2023 si terranno a Warwickshire (Inghilterra) i Campionati Europei Mounted Games di Equitazione. La Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) ha reso noti i nomi degli atleti azzurri che sono stati individuati per partecipare. Tra questi, figurano quello di Nicolò Scarpato (classe 2008) e quello di Riccardo Italiano (classe 2007), tesserati del “Club Ippico Le coccinelle ASD”.

