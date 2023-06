Si è svolto a Falcone il festival di Karaoke “Cantiamo Insieme” organizzato da Sergio Cusumano e Antonio Pergolizzi. Alla kermesse canora, condotta da Grazy Pagano hanno partecipato cantanti che si sono “misurati” con due esibizioni ciascuno. Al termine della prima round c’è stato un piccolo intervallo con l’intervento dei due organizzatori.

Antonio Pergolizzi e Sergio Cusumano hanno intrattenuto pubblico e partecipanti con due performances: Antonio con “l’acrobata” di Michele Zarrillo e Sergio con “Un amore così” di Omar Lambertini. Grande lavoro per la giuria presieduta da Sergio Cusumano e composta da Antonio Pergolizzi, ex DJ di Radio Milazzo, Laura Cusumano, ex fotomodella e presentatrice, e Teresa Barbera, parrucchiera e wedding planner.

Ad aggiudicarsi questa prima edizione di “Cantiamo insieme” è stata Giorgia Mastroieni che, con grande talento e un’ottima intonazione, ha presentato “C’è un posto chiamato Sicilia” e “Mon Amour” di Annalisa. Al secondo posto si è classificato Emanuele Cosimini, con “Signor Tenente” di Giorgio Faletti e “Sentimento” degli Avion Travel. Il terzo podio è stato invece assegnato a Caterina Iannello con “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini e “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè. Due premi simpatia sono stati assegnati a Morena Salvato e Giorgia Mastroieni mentre un premio speciale è andato alla conduttrice. Premi, attestati, coppe e fiori per tutti i partecipanti e una targa al titolare del ristorante, Giovanni Maiorana.