Ad aprire la premiazione del concorso giornalistico OggiMilazzoInClasse, giunto alla quinta edizione, è stato un dibattito tra il sindaco Pippo Midili e Laura Giordano. La studentessa dell’Itet Leonardo Da Vinci si è confrontata con il primo cittadino sul perchè i giovani lasciano Milazzo dopo aver completato il loro percorso di studi in cerca di un lavoro. Laura, che ha vinto la sezione Cronaca del concorso, ha scritto l’articolo “Milazzo, una città da amare e non da cui scappare. La riflessione di Laura”. E durante la mattinata, che si è svolta al teatro Trifiletti, ha messo in evidenza quello che provano i ragazzi della sua età nel dover essere “costretti” a scegliere la fuga dalla loro città natale.

Anche in questa quinta edizione i ragazzi delle otto scuole cittadine sono riusciti a raccontare in maniera impeccabile la loro città (www.oggimilazzo.it/inclasse). Alla manifestazione finale oltre al sindaco Midili era presente il neo eletto sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino e Giovanni Mangano presidente dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. I due comuni e l’Amp hanno patrocinato il concorso indetto dal giornale online Oggi Milazzo.

A dialogare con i ragazzi ci sono stati anche l’artista milazzese Giuseppe La Spada, artista visionario da sempre impegnato sulle tematiche ambientali. Già nel 2007 vince un Oscar di internet a New York grazie a un progetto di ecologia. La stessa sera al Cipriani Wall Street ritirano il premio David Bowie. L’incontro col premio Oscar Sakamoto segnerà tutta la sua carriera con collaborazioni negli anni quali i concerto a Ground Zero nel 2008 fino al l’ultimissima partecipazione alla Bienalle di Venezia Padiglione Giappone. Numerose collaborazioni come con Marco Mengoni per cui firma il video dell’essensiale e sei copertine di album. Riesce a far sciare sott’acqua la campionessa del mondo di sci Federica Brignone, espone in tantissimi posti nel mondo tra cui il Principato di Monaco alla presenza del Principe Alberto che inaugura la sua mostra. Da ricordare l’ultimo video del Maestro Battiato girato nel 2019 e la direzione artistica della rete mondiale dei musei dell’acqua dell’UNESCO e della cantina di vino Ca’ del bosco per cui ha realizzato numerosi progetti e video.

Il giornalista di La Repubblica Salvo Palazzolo che si occupa da 30 anni di inchiesta di mafia. Ha raccontato tutto quello che è successi dopo le stragi di Palermo, l’impegno della società civile. Come me ci accomuna è sempre molto vicino al mondo dei giovani e spesso spiega perché sulla mafia siano sempre attenti e informati per riconoscere la nuova mafia che nn è quella del passato. E Noemi David, la ventitreenne messinese è tra le più giovani conduttrici della Rai. Volto ufficiale di Skuola.net e già al secondo anno di conduzione di “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile” dove ha intervistato Carlo Conti, Alessandro Greco, Giuseppe Conte, Matteo Salvini.

Alla premiazione hanno preso parte le autorità cittadine e tutti gli alunni partecipanti accompagnati dai docenti referenti di tutte le scuole. Sponsor del concorso sono stati Depagroup, a consegnare il premio è stato l’imprenditore milazzese Marco De Pasquale, la Libreria Mondadori, sul palco è salita la proprietaria Angelica Furnari, il Parco Corolla, presente il direttore Santi Grillo, Horme, Perdichizzi Gioielli, Emmecart, Marella attività commerciali che fin dal primo giorno hanno sposato il progetto OggiMilazzoInClasse e offerto i premi per gli studenti.



Ecco gli articoli premiati durante la manifestazione finale presentata da Rossana Franzone, direttore di Oggi Milazzo, e dal giovane alunno della Media Garibaldi Leonardo Cusumano. Leonardo da anni coltiva la passione per il mondo del giornalismo e da oltre due anni cura un canale YouTube che raccoglie le sue interviste a personaggi famosi. Da Roberto Lipari a Pif ai comici Soldi Spicci (https://www.youtube.com/@leonardocusumanotv)

CRONACA: “Milazzo, una città da amare e non da cui scappare. La riflessione di Laura” di Laura Giordano ( ITET Leonardo Da Vinci), “Stazione di Milazzo, i lavori di ristrutturazione grazie al decreto Sblocca-Cantieri” di Alessia Giunta ( ITET Leonardo Da Vinci), “ Primo sciopero di donne in Sicilia, nel ’46 la “rivolta” della gelsominaia Grazia Saporita”di Melissa Scarcella ( Comprensivo Terzo Media “Zirilli”).

ATTUALITA’: “Vittoria Lombardo, la dottoressa milazzese che trasforma le cellule in opere d’arte” di Verdiana Cicco, Sara Genovese, Chiara Maimone ( Istituto D’Istruzione Superiore “Impallomeni” – Milazzo), “ Il mar Mediterraneo, crocevia di culture oggi scelto per sfuggire alle guerre” di Nancy Cirino ( Scuola Media “E. Fermi” – San Filippo del Mela).

AL MICROFONO: “Street Art, Andrea Sposari: «inseguire i sogni è accettare il rischio delle propria scelta»” di Antonietta Terranova e Giulia Antonina La Rosa ( I.I.S. “R.Guttuso” Liceo Artistico ind. Grafica, Via Gramsci), “ Angela Ollà: «Vi racconto venti anni di Gigliopoli. Dalle feste all’educazione ambientale»” di Giorgia Salmeri e Giorgia Gullifa ( Comprensivo Secondo Media Luigi Rizzo)

SCUOLA: “Nft Art, quando l’arte diventa digitale. Gli Nft della professoressa Maria Grazia Pagano” di Gaia Puglisi ( I.I.S. “R.Guttuso” Liceo Artistico, Via Gramsci), “ Milazzo, Giusy Federico la collaboratrice scolastica che sogna di fare la psicologa”di Giulia Raimondi e Lucia Formica ( Comprensivo Primo Media Garibaldi – Milazzo)

SPORT: “Il Tiro con l’Arco, uno sport fatto di concentrazione che ti aiuta a vivere” di Rosario Sidoti ( ITT Ettore Majorana), “ Danza aerea, dalla forza all’agilità per sertirsi liberi”di Eleonora Giorgianni (ComprensivoTerzo Media “Zirilli”) e “Equitazione, uno sport che insegna ad amare” di Victoria Puca (Comprensivo Primo Media Garibaldi – Milazzo)

Sul palco del Teatro Trifiletti si è esibita la performer milazzese Giada Giordano, 18 anni, alunna dell’istituto Leonardo Da Vinci. Di recente le sue doti canore hanno colpito pure Fiorello che l’ha fatta esibire nell’apertura della puntata di Viva Rai 2 con una grintosa esibizione di Mamma knows best.



Il PREMIO SPECIALE AREA MARINA PROTETTA è stato assegnato a “Piscine di Venere, ecco la leggeda della ninfa e del suo tuffo al tramonto” di Laura Sciotto, Mariachiara Chiofalo ( ITT Ettore Majorana)

PREMIO SOCIAL: “Piscine di Venere, ecco la leggeda della ninfa e del suo tuffo al tramonto” di Laura Sciotto, Mariachiara Chiofalo ( ITT Ettore Majorana)

PREMIO MIGLIOR VIDEO INTERVISTA: “Elvira Foti, musicista milazzese: «Amate la musica, arricchisce il vostro animo»” di Carola Sofia ( Comprensivo Primo Media Garibaldi – Milazzo)

La sala e la consegna degli attestati sono stati interamente gestiti da Roberta Calderone, Sofia La Malfa, Giorgia La Malfa, Emily Fugazzotto e Daria Scarmato alunne dell’Istituto Leonardo da Vinci di Milazzo