Sabato 3 maggio 2023 al Santuario di S. Antonio di Capo Milazzo, è stata inaugurata la mostra-concorso “La Croce di S. Antonio”.

Inserita nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo di Padova la mostra espone dipinti e disegni realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di Milazzo e dintorni sul tema del naufragio come occasione di rinascita, proponendo una più ampia riflessione sulla fragilità della condizione umana e come da momenti di sofferenza e apparente sconfitta – la Croce – possono nascere nuove prospettive di vita e opportunità.

Alla realizzazione della mostra, voluta dal Rettore del Santuario di S. Antonio Don Carmelo Russo e dal Comitato per i festeggiamenti, hanno partecipato la Sez. UCIIM di Milazzo, l’Associazione “Per Milazzo…Con gusto”, le scuole Secondarie di 1° e 2° grado di Milazzo e dintorni con i relativi Dirigenti e Docenti.

Straordinaria la partecipazione dei ragazzi che è andata, per impegno e sensibilità, oltre ogni aspettativa.

Madrina dell’evento l’artista milazzese Architetto Maria Grazia Toto, autrice dell’opera “Voca me” la cui croce lignea è a tutt’oggi esposta presso il Santuario di Padova.

La mostra, che è aperta al pubblico, si concluderà il 18 giugno 2023 con una premiazione delle opere più significative.