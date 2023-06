Alla Fondazione Lucifero non è solo momento di scontri dopo la sfiducia al presidente del cda, Maria Teresa Collica, ma anche grandi soddisfazioni. Gli architetti Giovanni Fiamingo, Dominga Benvenga e Giovanna Russo dello studio NextBuild hanno conquistato il 1° premio ex aequo, con il progetto “Ground Fold_Fattoria didattica a Capo Milazzo”; 2° premio ex aequo con il “Nuovo centro Gerson a Carlentini”; 3° premio con il “Centro di riabilitazione funzionale a Capo Milazzo” nella competizione di progettazione “Abitare la terra/Dwelling on earth”, al XXI Forum Internazionale ‘Le Vie dei Mercanti’, organizzata da Carmine Gambardella, cattedra Unesco su “Paesaggio, Beni Culturali e Governo del Territorio”, presidente del Consorzio Universitario Benecon.

I progetti “Ground Fold_Fattoria didattica”, già assegnatario di numerosi riconoscimenti, e il “Centro di riabilitazione funzionale” sono realizzati a Capo Milazzo sui terreni della Fondazione Lucifero.

La competizione si è svolta il 25 maggio scorso presso la Pegaso Tower, Centro Direzionale Isola F2, Napoli.

I progetti, esposti in mostra e valutati da una giuria composta dai professori Efisio Pitzalis, Mosè Ricci, Francesca Muzzillo e Gianluca Cioffi, saranno pubblicati sui ‘Quaderni/Notebook’ di ‘Abitare la Terra/Dwelling on Earth’, rivista internazionale di Classe A.

Contemporaneamente, gli architetti Giovanni Fiamingo, Giovanna Russo e Dominga Benvenga, sono risultati fra i selezionati e finalisti del “Premio maggio dell’Architettura annosedici”, svoltosi presso il Complesso Basilicale Paleocristiane di Cimitile (Na).

I progetti esposti in mostra dal 25 al 27 maggio, sono stati valutati e premiati da una giuria di professori di varie università italiane e hanno ottenuto i seguenti importanti riconoscimenti: 1° premio al progetto di “Riqualificazione ex-Cupole a Milazzo”; Premio della Critica al progetto di “Scuola Paesaggio. Scuola elementare a Tremestieri”; Selezione per il progetto di “Progetto di riqualificazione urbana nel centro storico di Genova, Piazza Balbi–Montegalletto (GE)”

Ben tre progetti dello studio NextBuild ricadono sul territorio milazzese.

IN BASSO l’ANTEPRIMA DEL PROGETTO DELLE NUOVE CUPOLE, SUL LUNGOMARE DI PONENTE