Sono stati controllati più di 200 veicoli e oltre 300 persone con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e l’utilizzo del cellulare alla guida delle autovetture. Inoltre 8 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale, che sono state sequestrate e inviate al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno svolto ieri sera un servizio straordinario, intensificando la vigilanza nel territorio. Nove persone sono state denunciate a vario titolo, sei persone per guida in stato di ebrezza e guida senza patente in quanto revocata, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, nonché per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Inoltre una persona è stata denunciata per porto e detenzione abusiva di armi, in quanto trovato in possesso di coltello di genere vietato.