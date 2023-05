Allerta meteo per vento molto forte nelle prossime ore a Milazzo. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare molta attenzione a causa di raffiche di vento molto forte (fino a circa 100Kmh) indicate dalle ultime previsioni meteo. Possono verificarsi: caduta diffusa di rami e localmente di alberi, possibili gravi danni ai tetti con caduta di tegole e comignoli; danni diffusi a strutture provvisorie (ponteggi, verande, tensostrutture leggere, etc.); opportuna la sospensione di attività o eventi all’aperto.

Pertanto occorre, se c’è la necessità di stare all’esterno, di muoversi con cautela specie nelle zone esposte.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, …).

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture ma prediligere spazi aperti.

