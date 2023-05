Il Rotary Club di Milazzo presieduto da Antonio Pontoriero ed il Dipartimento di Medicina dell’ASP 5 di Messina diretto dal Pietro Venuto, in occasione della “Giornata mondiale per la cura dell’ipertensione arteriosa” hanno organizzato un convegno a Palazzo d’Amico. Si terrà domani, sabato 20 maggio, alle 10, per approfondire i danni che l’ipertensione arteriosa non trattata può determinare in organi ed apparati.

Interverranno il Presidente dell’Ordine dei Medici di Messina Giacomo Caudo e in rappresentanza dell’Asp di Messina il Direttore sanitario Domenico Sindoni. Inoltre ci saranno i Primari di Oculistica Marcello Prantera; Otorino Enzo Milone; Cardiologia Filippo Marte; Neurologia Filippo Lo Presti del P.O. Fogliani di Milazzo.

Interverrà inoltre Biagio Ricciardi Primario emerito della Nefrologia. I Lavori saranno moderati dai Pietro Venuto e Giovanni Squadrito.