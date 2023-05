Dal mese di giugno per accedere alle Piscine di Venere si pagherà un “contributo volontario”. Se ne parla da anni, l’anno scorso se n’è dibattuto anche in aula consiliare, ma i tempi sembrano maturi. A confermare l’intento dell’Area marina protetta Capo Milazzo è un comunicato del comune relativo alla conferenza stampa sulla Notte dei Musei prevista sabato. A margine, con il sindaco Pippo Midili e il presidente dell’Amp Giovanni Mangano,, si è discusso anche delle piscine, uno dei beni naturalistici simbolo di Milazzo.

Il presidente Mangano non ha voluto dare ulteriori dettagli in quanto la questione si deve ancora definire nel Consiglio di amministrazione dell’Area Marina protetta e deve passare da un protocollo con la Fondazione Lucifero, proprietaria dell’area. Ma, a questo punto, il percorso sembra tracciato.

L’esigenza è quella di razionalizzare gli accessi. L’anno scorso nel periodo estivo se ne sono registrati oltre 30 mila accessi. Troppi per essere monitoarti e preservare i luoghi di alto pregio naturalistico. In tante località si paga per accedere a spiagge o luoghi naturalistici: dalla riserva dello Zingaro alle Gole dell’Alcantara. Come si legge nel comunicato del comune: «con un apposito mezzo sarà permessa la visita alla piscina ai disabili».

Non si tratta tecnicamente di un ticket ma di un contributo dal prezzo consigliato (probabilmente un paio di euro), fondi con cui l’Area Marina Protetta potrà mantenere la pulizia dei luoghi e fornire servizi a turisti e cittadini milazzesi. Per questi ultimi si sta studiando una formula tipo abbonamento con una cifra simbolica annuale.