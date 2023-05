Nessuno si azzarda a indicare date precise sugli inizi dei lavori, ma l’iter per la realizzazione del bypass del Ponte Mela è stato ultimato ed ora si può avviare il cantiere. Con la chiusura del ponte avvenuta a fine aprile, su indicazione del Genio Civile per consentire i lavori di ristrutturazione, si sono creati enormi disagi e ingorghi nell’unica strada alternativa, la statale che passa da Merì. Si parla di 45 minuti di tragitto a fronte di 15/20 minuti. I tempi di realizzazione della bretella non dovrebbero superare i 30 giorni dall’avvio dei lavori. Ragionevolmente si parla di fine giugno, primi giorni di luglio. L’arteria sarà interdetta in caso di pioggia.

GALLUZZO VIGILA. «Ieri mattina ho ricevuto comunicazione da parte del Genio civile di Messina che tutti i pareri per la realizzazione del bypass del Ponte Mela sono stati acquisiti positivamente e che la ditta incaricata dei lavori sta già reperendo i materiali per la costruzione». ha spiegato Pino Galluzzo, parlamentare regionale di Fratelli d’Italia. «Come promesso – prosegue Galluzzo – seguirò passo dopo passo tutto l’iter per tenere informati i cittadini sugli sviluppi dei lavori».

IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE. Inoltre, il parlamentare regionale ha aggiunto: «Come da mia richiesta formulata nei giorni scorsi al Presidente del Cas, Filippo Nasca, e all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, lo stesso presidente Nasca mi ha comunicato che è stata esitata dal Consorzio Autostrade Siciliane (Cas) la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per l’esenzione del pedaggio della tratta autostradale Milazzo-Barcellona e viceversa per l’intero periodo relativo all’esecuzione dei lavori sul Ponte Mela».

IL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTO. Lunedì scorso nell’aula consiliare del comune di Barcellona si è tenuto un consiglio comunale congiunto tra Milazzo e Barcellona. Ad intervenire il consigliere di opposizione Lorenzo Italiano.

«Ho posto diversi interrogativi alla deputazione e ai Sindaci di Milazzo e Barcellona, per cercare di dare una risposta anche ai tanti amici che sono angosciati e preoccupati per questa situazione – ha spiegato Italiano – ne è uscito un rimpallo di responsabilità. Il fatto assurdo è che in questa vicenda i Comuni di Milazzo e Barcellona sono parte integrante e ogni atto e decisione viene mandato in indirizzo, come emerge da un sopralluogo effettuato dall’Ing. Marino e dall’Ing. Villari e dai tecnici del Genio Civile. Vigileremo e vi informeremo passo passo. Ad oggi non vi è nessuna certezza ma solo un vergognoso “scarica barile” di responsabilità, una caccia alle streghe che sicuramente poco interessa alla comunità. La politica si deve impegnare a risolvere i problemi quotidiani di chi vive il territorio».

OGGI SATIRA. La vignetta satirica di un nostro lettore sulla vicenda del Ponte. Si riferisce al caos della viabilità che rende un calvario lo spostamento tra Milazzo e Barcellona.