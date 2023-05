LA SEGNALAZIONE. Contattare l’ufficio tributi del comune di Milazzo per avere anche una semplice informazione per molti cittadini è diventata una impresa. Di presenza bisogna rispettare orari stringenti e – in molti periodi – lunghe file. Un vero incubo per chi vive fuori Milazzo e deve contattare gli uffici per telefono. Anche in questo caso si deve chiamare in giorni e orari specifici (solo il martedì e il giovedi dalle 11 alle 12,30) e la risposta, spesso, diventa un optional. Tra l’altro ormai da lungo tempo si deve passare esclusivamente dal centralino, i numeri diretti sono stati aboliti. A raccontare la sua esperienza è un lettore di Oggi Milazzo che vive a Milano. Ecco il testo della lettera inviata a redazione@oggimilazzo.it

Sono un milazzese che vive a Milano da tanti, tanti anni. Volevo segnalare la situazione del funzionamento degli uffici comunali per il pubblico. Il motivo della mia lamentela è che non riesco a parlare con l’ufficio tributi, ma posso immaginare sia così per tutti gli altri settori. Avendo un’abitazione proprio a Milazzo, dove torno ogni estate, ho talvolta bisogno di usufruire dei servizi dell’amministrazione.

Nel caso specifico, essendo venuta a mancare mia madre, ho la necessità di variare il nominativo per il tributo della Tari. Mi sono messo in contatto settimana scorsa con il centralino del comune e ho scoperto che le telefonate si ricevono solo il martedì e il giovedi dalle 11 alle 12,30. Già la cosa mi sembrava molto strana, anche perchè in passato non c’era questa limitazione di giorni e orari. Si potrebbe già qui fare della facile ironia sui giorni: ma perchè non il lunedì o il venerdi? E perchè non al pomeriggio o alla mattina presto? In ogni caso oggi, martedì, dopo innumerevoli tentativi che mi rimbalzavano sempre al centralino, non sono riuscito a parlare con l’ufficio in questione. In compenso c’era una voce registrata che in modo solerte ti avvertiva della tua posizione in attesa e del tempo stimato per la risposta. Ma nonostante la mia tenacia non c’è stato verso!

Ho poi scoperto che non esiste nemmeno una mail dei vari uffici in modo da poter scrivere chiedendo informazioni. Come è possibile? E poi gli uffici comunali non dovrebbero essere al servizio dei cittadini? Sono sorpreso e anche indignato perchè tutto questo, e lo dico da meridionale che tiene alle sue origini, non fa che rinfocolare tutti gli stereotipi sul Mezzogiorno.

Francesco Iarrera