Rimane ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina la sedicenne coinvolta nel grave incidente avvenuto domenica scorsa in va Palmara. La sera stessa è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nel reparto di neurochirurgia per bloccare l’emorragia cerebrale. I medici hanno definito i quadro clinico grave ma stabile. A preoccupare anche i traumi al torace a seguito del violento impatto.

I carabinieri della compagnia di Milazzo stanno cercando di capire la dinamica. La sedicenne viaggiava a bordo di uno “Scarabeo” in compagnia di un’amica diciassettenne che ha avuto una prognosi di 30 giorni, e la moto, una Aprilia, condotta da un 15enne finito pure al Policlinico con diverse traumi ma non in pericolo di vita. Appena possibile saranno ascoltati i ragazzi feriti per capire, cosa realmente è accaduto. L’esatta dinamica non è chiara. Addirittura non si esclude che uno dei mezzi, nonostante il senso unico che sbocca sulla via Rio Rosso, si muovesse in direzione contraria dando vita ad uno scontro frontale.

Intanto ad Olivarella dove la famiglia della ragazza vive c’è stato un momento di preghiera nella parrocchia. Commozione anche a Milazzo dove la famiglia lavora (hanno un’attività nel mondo del beauty) e la sedicenne frequenta la scuola. Durante la processione di San Francesco di Paola appena si è saputo dell’incidente il superiore del convento Saverio Cento ha invocato il copatrono di Milazzo ad una sua intercessione affinché la giovane guarisca